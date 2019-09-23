Финансирование ремонта сельских дорог вырастет на Ставрополье на 777 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены увеличить финансирование ремонта дорог местного значения на 777 млн рублей в 2019 году за счет увеличения дорожного фонда и перераспределения его средств. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"На 315 млн рублей планируется увеличить дорожный фонд Ставропольского края на 2019 год, он составит 11,9 млрд рублей. Структурные изменения "внутри" фонда позволят увеличить объемы работ по капитальному и текущему ремонту автодорог местного значения. Соответствующее финансирование должно увеличиться в целом на 777 млн рублей", - говорится в сообщении.

Увеличить объем расходов по этому направлению позволят изменения в краевом бюджете. Доходы краевой казны увеличиваются на 5 млрд рублей за счет роста налоговых и неналоговых поступлений, и привлечения средств из федерального бюджета. Предполагается, что увеличится и финансирование программ благоустройства на 190 млн рублей, что позволит достигнуть рекордного для этого направления уровня в 3 млрд рублей.

Ранее глава региона Владимир Владимиров отмечал, что финансирование ремонта сельских дорог в крае увеличилось более чем в пять раз с 2013 года, когда объем направляемых средств составлял порядка 300 млн рублей. По данным Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, общая протяженность дорог в регионе составляет более 20,3 тыс. км. Протяженность дорог федерального значения превышает 827 км, регионального - 4,3 тыс. км, местного значения - 15 тыс. км.