ФАС приостановила аукцион на проектирование участка ветки метро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу приостановило аукцион городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры на проектирование участка Красносельско-Калининской (шестой) линии метро от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с поступлением жалобы АО "Метрогипротранс" приостановлена закупка на разработку проектной документации для участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна", - говорится в сообщении.

Победителем конкурса была признана компания "Ленметрогипротранс", которая снизила начальную цену лота с 990,1 млн до 743,5 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок. Вторым участником выступала компания "Метрогипротранс".

В участок строительства входят станции "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна". Подрядчику нужно будет предусмотреть устройство транспортного-пересадочного узла "Сосновая поляна" с одноименной железнодорожной станцией.

Ввод шестой линии метрополитена Петербурга запланирован на 2025 год, первый участок должен быть запущен в 2022 году.

Губернатор города Александр Беглов ранее сообщал, что в течение пяти лет в Санкт-Петербурге планируется открыть семь станций: две станции "Шуваловский проспект" на фиолетовой и зеленой линиях метро, станции "Путиловская", "Казаковская", "Горный институт", "Театральная" и "Богатырская" ("Туристская").