Минфин предложил продлить возможность переноса остатков расходов на оборону и нацпроекты

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минфин России разработал законопроект о продлении возможности направления остатков средств федерального бюджета 2019 года на 2020 год с целью увеличения расходов на отдельные мероприятия в сфере национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также неиспользованных остатков средств на реализацию нацпроектов. Текст законопроекта опубликован на официальном портале правовой информации.

Минфин также предлагает продлить возможность использования остатков бюджета на оплату государственных контрактов, расчеты по которым в 2019 году проводились с применением казначейского обеспечения обязательств, и на увеличение резервного фонда правительства РФ за счет переноса всех не связанных остатков бюджета 2019 года.

Законопроектом также предлагается предусмотреть возможность переноса на 2020 год неиспользованных остатков в 2019 финансовом году бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, с их направлением на те же цели в новом финансовом году.

По информации Минфина, кассовое исполнение нацпроектов на 13 сентября составило всего 47%. По мнению ведомства, перевод средств на следующий год "физически" не отразится на бюджете, а сами средства перейдут в остатки.

В конце августа Счетная палата представила оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь - июнь 2019 года, в котором указала, что уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов и комплексного плана в I полугодии 2019 года оказался ниже среднего на 10,1 п.п. и составил 32,4%. По данным ведомства, федеральные средства, выделенные регионам на реализацию нацпроектов, были освоены на 18,5%. При этом по девяти нацпроектам уровень исполнения составил менее 30%.