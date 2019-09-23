Проект стратегии развития фармотрасли до 2030 года примут в 2019 году

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Минпроторг планирует до конца текщуего года принять проект стратегии развития фармацевтической отрасли (Фарма-2030) до 2030 года. Об этом сообщил журналистам в рамках IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием, открывшейся в понедельник Светлогорске под Калининградом первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

"Мы планируем до конца года этот документ принять <...> Мы сформировали сегодня сам итоговый вид документа и планируем его согласовать с нашими коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, и до конца года чтобы у нас уже появился документ, который будет определять десятилетний горизонт развития отрасли в будущем", - сказал Цыб.

Стратегию "Фарма-2030" Минпромторг представил в июле 2019 года. Согласно документу, планируется создание в отрасли высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и увеличение объема экспорта лекарственных средств не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом - до одного миллиарда долларов в год. В рамках госпрограммы развития фармацевтической промышленности "Фарма-2020" было выделено 4,5 млрд рублей и профинансировано более 400 проектов, направленных на разработку и трансферт технологий лекарственных форм.

IV Всероссийская GMP-конференция с международным участием проходит в Светлогорске 23 -25 сентября. В форуме принимают участие более тысячи представителей фармацевтической отрасли из 20 стран, включая Россию, США, Австрию, Испанию, Хорватию, Японию, Швейцарию, Кубу. Обсуждаются мировые тренды в области производства качественных лекарственных препаратов, внедрение надлежащих производственных практик (GMP), вопросы развития экспорта.

Организатором конференции выступает Министерство промышленности и торговли РФ совместно с ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик".