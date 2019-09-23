Новак поручил завершить консолидацию электросетевых активов "Россетей" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак поручил в кратчайшие сроки завершить процесс консолидации электросетевых активов на базе компании "Россети" в Северной Осетии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

"Данная мера позволит решить проблему потерь электроэнергии и обеспечить одинаково высокое качество услуг для всех потребителей Северной Осетии", - сказал Новак.

Он также дал положительную оценку полученному от совместных мероприятий группы "Россети" и Северной Осетии эффекту. При этом, по его словам, наряду с улучшением экономики сетевых предприятий и модернизацией электросетей высокого напряжения важно уделять внимание развитию на основе современных технологий сетей низкого напряжения, заходящих в дома жителей республики.

Глава республики Вячеслав Битаров заверил федерального министра в заинтересованности развития интеллектуального электросетевого комплекса. "Важно, что реализуются проекты, направленные на обеспечение республики качественной электроэнергией. Активно развиваются деловые отношения республики с министерством энергетики, со структурными подразделениями "Россетей" и такое сотрудничество является долговременным и эффективным", - сказал Битаров.