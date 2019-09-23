Новак: квоту правкомиссии на обновление генерации надо определить в ближайшее время

ПЛИЕВО /Ингушетия/, 23 сентября. /ТАСС/. Решение по размеру квоты правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики на отбор проектов модернизации тепловой генерации до 2025 года надо принимать в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Сейчас обсуждается в правительстве. По срокам точно не смогу ответить. На мой взгляд, нужно уже в ближайшее время определяться и принимать решение", - сказал он.

Ранее "Системный оператор" сообщил, что в предварительный перечень проектов и генерирующих объектов с вводом в 2025 году включено 25 проектов (из 69 заявленных) суммарной установленной мощностью 4 ГВт, из них в первой ценовой зоне (Европейская территория РФ и Урал) - 18 проектов суммарной установленной мощностью 3,3 ГВт, во второй ценовой зоне (Сибирь) - семь проектов суммарной установленной мощностью 732 МВт. Часть проектов - 15% от общей квоты или 621 МВт - к предварительно отобранным еще отберет правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики.

Минэнерго ранее предлагало увеличить квоту правкомиссии до 2,5 ГВт.