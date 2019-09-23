"Россети" направят на снижение уровня потерь электричества в Ингушетии 1,1 млрд рублей

МАГАС, 23 сентября. /ТАСС/. "Россети" намерены направить около 1,1 млрд рублей на развитие программы снижения уровня потерь электроэнергии в Ингушетии, об этом сообщил на совещании в Магасе по вопросу развития электросетевого комплекса региона гендиректор компании Павел Ливинский.

"С точки зрения развития на программу снижения потерь [в Ингушетии] у нас запланированы не тарифные источники, это средства дивидендной поддержки "Россетей" в размере 1,1 млрд рублей, которые направим на установку системы учета, сбор онлайн показаний для уменьшения уровня потерь", - сказал Ливинский.

По его словам, в регионе достаточно серьезная ситуация с уровнем потерь электроэнергии, которую необходимо решать для достижения целевых показателей.

"Постановлением [правительства РФ], которым мы руководствуемся, [ставится] задача уйти от 29% уровня потерь на 19,94% целевых. До конца года есть поручение войти в данный график МРСК Северного Кавказа, "Ингушэнерго" на себя соответствующие обязательства взяли, и мы войдем в эту динамику", - добавил Ливинский.

"Россети" реализуют в Ингушетии инвестпрограмму снижения потерь на сетях филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго", общий объем финансирования которой до 2022 года составит более 500 млн рублей. Программа предполагает реконструкцию сетевой инфраструктуры сел Плиево и Барсуки и города Назрань.