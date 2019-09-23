Совкомбанк присоединился к программе ООН по охране окружающей среды

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Совкомбанк присоединился к Финансовой инициативе программы ООН по окружающей среде "Принципы ответственной банковской деятельности". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В пресс-службе отметили, что Совкомбанк внедрил в свою стратегию принципы охраны окружающей среды и социальной ответственности. Совкомбанк намерен следовать мировой практике в этой области и продвигать ее в стране, отмечается в сообщении.

"Для Совкомбанка краеугольным камнем дальнейшего развития является поддержание баланса между обеспечением стабильной доходности для акционеров, достойного уровня жизни для сотрудников, высокого качества услуг для клиентов и положительного влияния на общество в целом. Мы рады стать первым российским банком, присоединившимся к инициативе по внедрению Принципов ответственной банковской деятельности", - приводит пресс-служба слова председателя правления банка Дмитрия Гусева.

В 2018 году 28 ведущих банков с общей суммой активов $17 трлн представили принципы ответственной банковской деятельности в рамках финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде. Среди основных принципов, предложенных документом, находятся выстраивание бизнес-стратегии и культуры компании в соответствии с потребностями граждан и целями, указанными в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Парижском климатическом соглашении. Участниками программы являются более 240 финансовых организаций по всему миру.