Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор открыли в Удмуртии

ИЖЕВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей из России и Китая, который призван развивать совместные проекты, открыли в Ижевске, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Главная цель - развитие совместных бизнес- и инвестиционных проектов, в запуске которых принимают участие коммерческие компании и инвесторы России и Китая. При этом особое внимание уделяется проектам, над которыми работают молодые люди в возрасте до 35 лет", - говорится в сообщении.

По словам председателя Удмуртской региональной организации Российского союза молодежи Дмитрия Машина, в 2019 году российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор будет работать в 24 городах России и Китая. Итогом проведения инкубаторов в 2019 году станет заключение не менее 45 соглашений о сотрудничестве и 20 контрактов о реализации российско-китайских бизнес-проектов на территории двух стран. Резидентами бизнес-инкубаторов в 2019 году станут не менее 240 человек из России и Китая.

По информации правительства российского региона, в первом полугодии 2019 года рост несырьевого неэнергетического экспорта в Китай из Удмуртии увеличился на 7,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,4 млн. "Удмуртия ведет системную работу по выстраиванию отношений с Китаем. Например, не так давно Китайская корпорация по строительству дорог и мостов (СRBC) выразила свое желание рассмотреть и обсудить возможности участия в существующих и планируемых проектах на территории Удмуртской Республики", - приводит пресс-служба слова гендиректора Корпорации развития Удмуртии Константина Сунцова.

Российско-китайский молодежный бизнес инкубатор - это акселерационная программа, разработанная с целью вывода российских проектов на зарубежные рынки и привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Программа разделена на два этапа: российский и китайский, каждый по 10 дней. Проект предусматривает создание благоприятной бизнес-среды между странами, а также стимулирование интереса молодежи к развитию российско-китайского сотрудничества. Проект проводится для молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет.