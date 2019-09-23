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Одобрены заявки от потенциальных резидентов ТОР "Тольятти" с инвестициями в 900 млн рублей

Компании, подавшие заявки, занимаются производством сыров, мучных изделий, выпуском мебели, а также планируют создать в городе центр экстремальных видов спорта

САМАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Специальная комиссия в Самарской области одобрила 15 заявок от компаний, желающих стать резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Тольятти". Таким образом планируется привлечь в регион 900 млн рублей в качестве инвестиций и создать 900 новых рабочих мест, говорится в сообщении администрации города Тольятти, распространенном в понедельник.

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"Экспертами одобрено сразу 15 заявок. С потенциальными резидентами подписаны предварительные соглашения, которые направят в Минэкономразвития РФ для включения в единый реестр. Объем инвестиций новых компаний составит около 900 млн рублей. Инвесторы намерены создать в Тольятти более 900 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Компании, которые подали заявки, занимаются производством сыров и мучных изделий, выпуском мебели, пластмассовых изделий, оборудованием для опасных производств и другими видами деятельности. Инвесторы также планируют открыть в городе центр экстремальных видов спорта.

Сейчас имеется 76 соглашений различных компаний с ТОСЭР "Тольятти". Предполагаемый объем привлеченных инвестиций составляет 41 млрд рублей, уже создано 3,5 тыс. новых рабочих мест.

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