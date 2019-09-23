Карлос Гон и Nissan выплатят $16 млн штрафа в США за сокрытие данных о компенсациях

ТАСС, 23 сентября. Японская корпорация Nissan и ее бывший глава Карлос Гон выплатят $16 млн, чтобы урегулировать претензии американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, согласно которым Гон сокрыл информацию о $140 млн, предназначенных ему в качестве компенсации после выхода на пенсию.

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на сайте ведомства.

Сам Гон выплатит $1 млн, компания - $15 млн. Кроме того, как отмечает агентство Bloomberg, Гон в течение 10 лет не сможет занимать пост главы публичной компании. Бывший член совета директоров Nissan Грег Келли выплатит штраф в размере $100 тыс. и будет отстранен от управления на пять лет.

Nissan, Гон и Келли согласились на условия Комиссии по ценным бумагам и биржам, не опровергая и не признавая эти обвинения.