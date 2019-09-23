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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Карлос Гон и Nissan выплатят $16 млн штрафа в США за сокрытие данных о компенсациях

Сам бывший глава компании выплатит $1 млн

ТАСС, 23 сентября. Японская корпорация Nissan и ее бывший глава Карлос Гон выплатят $16 млн, чтобы урегулировать претензии американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, согласно которым Гон сокрыл информацию о $140 млн, предназначенных ему в качестве компенсации после выхода на пенсию.

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Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на сайте ведомства.

Сам Гон выплатит $1 млн, компания - $15 млн. Кроме того, как отмечает агентство Bloomberg, Гон в течение 10 лет не сможет занимать пост главы публичной компании. Бывший член совета директоров Nissan Грег Келли выплатит штраф в размере $100 тыс. и будет отстранен от управления на пять лет.

Nissan, Гон и Келли согласились на условия Комиссии по ценным бумагам и биржам, не опровергая и не признавая эти обвинения.

Теги
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