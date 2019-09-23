Инвестиции в сербскую НИС "Газпром нефти" составят €1,4 млрд до 2025 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие сербской компании Naftna Industrija Srbije (NIS), крупнейшим акционером которой является российская "Газпром нефть", составят €1,4 млрд до 2025 года. Об этом в интервью агентству Energy Intelligence рассказал генеральный директор НИС Кирилл Тюрденев, материал опубликован на сайте "Газпром нефти".

"Если рассматривать текущий период, оставшийся до 2025 г., - это €1,4 млрд. В прошлом году мы инвестировали 41 млрд динаров, то есть €347 млн, что представляет рост в 55% по сравнению с 2017 годом. Тренд роста инвестиций мы продолжили и в этом году - инвестиции НИС в стратегические проекты в первом полугодии текущего года составили 18,4 млрд динаров или €156 млн - рост на 7% по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

По его словам, за 10 лет с момента приобретения "Газпром нефтью" контрольного пакета НИС в развитие сербского актива проинвестировано более €3 млрд.

По словам топ-менеджера, компания также планирует найти возможность удерживать объем добычи углеводородов, запасы которых в Сербии постепенно сокращаются, на уровне 1,2 млн тонн нефтяного эквивалента. Это можно сделать за счет внедрения современных технологий и мероприятий по повышению эффективности. При этом в 2019 году компания намерена сохранить добычу на уровне прошлого года.

Тюрденев заметил, что НИС рассматривает ряд инвестиционных проектов на заводе в Панчево в Сербии, которые позволят оптимизировать продуктовую линейку. Кроме того, он рассказал, что осенью компания внесет на одобрение акционеров параметры обновленной стратегии развития предприятия.

NIS - одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, переработкой нефти, сбытом нефтепродуктов, выработкой и торговлей электроэнергией, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть", которой принадлежит 56,15% акций, и Сербия - 29,87%, другие акционеры владеют 13,98%.