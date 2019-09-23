"ТехноCпарк" четвертый год подряд признан самым эффективным технопарком России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пять компаний инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" вошли в V национальный рейтинг наиболее эффективных технопарков, составляемый ежегодно Ассоциацией кластеров и технопарков России (АКиТ). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ФИОП.

Группа компаний "ТехноСпарк" (Троицк, Новая Москва) четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге технопарков по эффективности функционирования и привлекательности площадок для высокотехнологичных компаний. В частности, "ТехноСпарк" стал лучшим по субиндексу S1 - "Инновационная активность резидентов технопарка" и вошел в топ наиболее привлекательных для инвесторов технопарков.

"Мы готовы передавать опыт и формировать новые партнерства. Уникальная компетенция "ТехноСпарка" - умение строить новые технологические компании с нуля - от стартовой бизнес-гипотезы до коммерчески устойчивого бизнеса. Наши компании непрерывно вкладываются в разработку новых технологий. Только в этом случае они имеют шанс занять свою долю рынка или даже сформировать новый сегмент. Именно это привлекает к нам инвесторов, поэтому в 2019 году мы начали открывать для них наши технологические компании", - приводит пресс-служба слова генерального директора и соакционера Группы компаний "ТехноСпарк" Дениса Ковалевича.

В категории технопарков наивысшей эффективности функционирования также находится Ульяновский наноцентр ULNANOTECH.

Нанотехнологический центр "СИГМА.Новосибирск" вошел в группу рейтинга "А" с высоким уровнем эффективности (от 100% до 109%). В этом году наноцентр "СИГМА.Новосибирск" лидирует по показателю "Объем привлеченных резидентами инвестиций или заемных средств" и является одним из лучших по эффективности деятельности управляющей компании технопарка. В этой же категории находится Технопарк "Саров" из Нижегородской области. В рейтинге также отмечены Нанотехнологический центр "Дубна" и Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия.

Рейтинг технопарков

Всего в 2019 году в рейтинг вошел 41 технопарк из 22 регионов России. Целями его формирования являются выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками и оценка вклада технопарков в развитие высокотехнологичного сектора экономики России.

"За пять лет Национальный рейтинг технопарков стал мощным аналитическим инструментом, признанным как органами власти, так и бизнес-сообществом. Рейтинг не только позволяет выявить и тиражировать лучшие практики управления технопарками, но и является индикатором развития ведущих технопарков страны. Результаты рейтинга показывают, что технопарки превращаются в привлекательные для частных инвесторов площадки с эффективными бизнес-моделями. Высокая динамика роста резидентов технопарков - участников рейтинга показывает, что технопарки являются одним из наиболее действенных инструментов развития высокотехнологичного сектора российской экономики", - отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Ассоциация кластеров и технопарков - некоммерческая общественная организация, образованная в 2011 году. Она объединяет более 90 членов из 44 субъектов Российской Федерации, представляя таким образом свыше 2630 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон и других организаций. На предприятиях членов Ассоциации работает более 180 тыс. человек, а совокупный объем выпускаемой продукции превышает 710 млрд рублей.

О ФИОП

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых Роснано образовательных и инфраструктурных программ.

Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет. Согласно уставу фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, его стратегии и бюджета. Председателем правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей Свинаренко.