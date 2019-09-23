Нижегородский технопарк "Анкудиновка" признали лидером по эффективности в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Нижегородский технопарк "Анкудиновка" вошел в I группу А+ "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" по данным V Национального рейтинга технопарков России, сообщил журналистам в понедельник глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Приятно, что нижегородский опыт отмечен здесь как один из наиболее эффективных и будет предлагаться для тиражирования по всей стране. Поддержка и дальнейший прогресс технопарков является одним из важных направлений выполнения нацпроектов. На сегодняшний день в технопарке "Анкудиновка" и Нижегородском инновационном бизнес-инкубаторе успешно работают в общей сложности 50 компаний-резидентов", - сказал Никитин.

Ассоциация кластеров и технопарков России с 2015 года ежегодно составляет национальный рейтинг технопарков России. Целью рейтинга является определение наиболее эффективных управляющих компаний технопарков, инфраструктурно-обустроенных площадок для размещения и развития высокотехнологичных компаний, а также выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками и историй успеха резидентов технопарков России.

"Рейтинг составляется на основе данных по 16 показателям, в числе которых инновационная активность резидентов технопарка, суммарные затраты резидентов на научные исследования, количество созданных резидентами объектов интеллектуальной собственности, совокупная выручка резидентов, удельный объем экспорта продукции, налоговые и таможенные платежи", - уточнил Никитин.

Ассоциация кластеров и технопарков - некоммерческая общественная организация, образованная в 2011 году. В настоящее время объединяет более 90 представителей из 44 субъектов Российской Федерации, которые представляют свыше 2630 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон и других организаций.