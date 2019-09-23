Между Архангельском и Сыктывкаром открыли авиасообщение

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Авиасообщение между Архангельском и Сыктывкаром открыто с понедельника. Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Архангельской области, рейсы с посадкой в Котласе будет выполнять компания "Комиавиатранс".

"С сегодняшнего дня авиакомпания "Комиавиатранс" выполняет пассажирские рейсы по направлению Архангельск - Котлас - Сыктывкар. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушных судах L-410, которые способны разместить до 18 пассажиров", - говорится в сообщении.

Стоимость полета из Сыктывкара в Котлас составляет 2 250 рублей, в Архангельск - 6 750 рублей. "Возобновление рейсов в столицу Коми Сыктывкар, несомненно, положительно скажется на транспортной доступности двух субъектов. При этом авиасообщение между Архангельском и Сыктывкаром станет и экономичнее, и быстрее", - приводит пресс-служба слова регионального министра транспорта Вадима Кривова.

Минтранс области в настоящее время готовит заявку о выделении средств за счет федерального бюджета на маршрут Архангельск - Сыктывкар на 2020 год. Данная мера даст возможность увеличения частоты полетов в 2020 году до трех раз в неделю.