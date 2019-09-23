Медведев уточнил порядок подготовки новых актов в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В правительстве РФ ввели обязательное согласование с комиссией по административной реформе проектов нормативных правовых актов в рамках "регуляторной гильотины". Соответствующее постановление, опубликованное на официальном сайте кабмина, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Теперь проекты нормативных правовых актов, которыми устанавливаются, изменяются или признаются утратившими силу обязательные требования, могут быть внесены в правительство Российской Федерации только с приложением протокола заседания рабочей группы или протокола заседания правительственной комиссии по проведению административной реформы или ее подкомиссии", - говорится в сообщении. "Аналогичные требования устанавливаются для ведомственных актов федеральных органов исполнительной власти при их направлении на государственную регистрацию в Минюст России", - добавили в правительстве. Эти изменения вступят в силу с 30 сентября 2019 года.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".