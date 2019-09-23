Минпромторг намерен ввести субсидии на клинические исследования препаратов

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 сентября. / ТАСС/. Минпромторг РФ планирует субсидировать проведение клинических и доклинических исследований российских фармкомпаний, в том числе за рубежом. Об этом сообщил на пленарном заседании IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием, открывшейся в понедельник Светлогорске под Калининградом, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Мы сейчас делаем единые субсидии по лекарственным средствам и медизделиям, чтобы поддержать разработки наших компаний, где мы очень широкий спектр затрат будем финансировать, будем активно поддерживать проведение клинических и доклинических исследований. В том числе клинических исследований за рубежом <...> Я думаю, что к 1 января 2020 года единые субсидии по лекарственным препаратам и медизделиям в России заработают", - сказал он.

Цыб добавил, что вектор на инновационность будет одним из приоритетов новой стратегии развития фармотрасли до 2030 года. "Мы формируем новые инструменты для развития фармацевтики, мы закладываем [это] в проект стратегии развития "Фарма-2030", и уже совершенно четкий определяющий вектор развития инновационности в этой сфере. Мы активно будем поддерживать разработки собственных препаратов <...>. Основной вектор сделаем на поддержку собственных разработок", - пояснил он.

IV Всероссийская GMP-конференция с международным участием проходит в Светлогорске 23-25 сентября. В форуме принимают участие более тысячи представителей фармацевтической отрасли из 20 стран, включая Россию, США, Австрию, Испанию, Хорватию, Японию, Швейцарию, Кубу. Обсуждаются мировые тренды в области производства качественных лекарственных препаратов, внедрение надлежащих производственных практик (GMP), вопросы развития экспорта. Организатором конференции выступает Министерство промышленности и торговли РФ совместно с ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик".