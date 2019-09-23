Объем производства сельхозпродукции в регионах СКФО вырос на 2,4% в I полугодии

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Рост объема производства продукции сельского хозяйства в регионах Северного Кавказа в I полугодии 2019 года вырос на 2,4%. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"В сельскохозяйственном комплексе округа в январе-июне 2019 года, по предварительной оценке, объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями сельхозпроизводителей составил 118,8 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем в январе-июне 2018 года", - говорится в сообщении.

Лидером по объему сельскохозяйственного производства округа является Ставрополье. На край приходится 46,8% всего объема в СКФО, на Дагестан - 20,5%.

По данным ведомства, за первую половину 2019 года на Северном Кавказе произведено 446,8 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой (в живом весе), что на 5,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Больше всего мясных ресурсов производится на Ставрополье - 61,2%, в Дагестане - 14,9%, в Кабардино-Балкарии - 10,6%.

Кроме того, за этот период на 0,8% выросло производство молока по сравнению с прошлым годом. Больше всего молока было произведено в Дагестане (34,4%), в Ставропольском крае - 19,5% и в Кабардино-Балкарии - 17,3%.