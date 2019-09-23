Объем фармпроизводства в России в I полугодии 2019 года вырос на 20%

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 сентября. / ТАСС/. Рост объема фармпроизводства в первом полугодии 2019 года составил 20%, сообщил на пленарном заседании IV Всероссийской GMP-конференции в Светлогорске первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"За первое полугодие 2019 года - более 20% мы прибавили в объеме производства, и это тенденция на протяжении последних трех лет", - сказал он, отметив, что фармпроизводство вошло в число самых быстрорастущих секторов.

Первый замминистра также обратил внимание на рост спроса на отечественные лекарства. "Появляется доверие у потребителей к российским препаратам. Потому что, не секрет, у нас все новые производства - это самые высокие международные стандарты производственные, самые высокие стандарты обеспечения качества лекарственных препаратов", - добавил он, заметив, что российские медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изначально дешевле зарубежных аналогов.

Цыб также обратил внимание на рост заинтересованности зарубежных компаний в локализации производств на территории РФ. "Более 80 компаний сегодня локализуют производство своих препаратов. Более 360 препаратов локализовано на различных площадках в Российской Федерации и по контрактному производству. Это тоже говорит о том, что компании активно инвестируют в создание новых возможностей в Российской Федерации, видят, что это выгодно с точки зрения инвестиций - ты входишь уже в национальную регуляторику, ты имеешь возможность пользоваться теми преференциальными и другими режимами, которые в России существуют с точки зрения поддержки локальных производителей", - пояснил он.

Первый замглавы Минпромторга подчеркнул, что определяющим вектором развития фармотрасли будет поддержка разработки собственных препаратов. "Мы активно будем поддерживать разработки собственных препаратов, активно будем идти в инновационную часть фармацевтики, - сказал он, добавив, что параллельно будут решаться задачи импортозамещения. - <...> Мы создаем специальный фонд, который будет инвестировать и поддерживать компании с начальными базовыми исследованиями в области разработки лекарственных препаратов и медицинских изделий".

IV Всероссийская GMP-конференция проходит в Светлогорске 23-25 сентября. В форуме принимают участие более тысячи представителей фармацевтической отрасли из 20 стран, включая Россию, США, Австрию, Испанию, Хорватию, Японию, Швейцарию, Кубу. Обсуждаются мировые тренды в области производства лекарственных препаратов, внедрение надлежащих производственных практик (GMP), вопросы развития экспорта. Организатор - Минпромторг РФ и ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик".