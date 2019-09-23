Трамп и Дуда сочли "Северный поток - 2" угрозой энергобезопасности Европы

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили, как помешать строительству газопровода "Северный поток - 2", который они сочли угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Оба президента признали, что газопровод "Северный поток - 2" является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - отмечается в документе.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.