Васильев: поступления налогов от АЗС в Дагестане за 8 месяцев 2019 г. увеличились на 44%

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Налоговые отчисления от автозаправочных станций (АЗС) в Дагестане за восемь месяцев текущего года выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в понедельник на совещании по вопросу увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики в отрасли розничной торговли горюче-смазочными материалами.

"Все функционирующие заправки - их 723 - состоят на налоговом учете. За восемь месяцев этого года ими уплачено 177,3 млн рублей налогов и страховых взносов, что на 44% больше аналогичного периода 2018 года. С начала прошлого года численность работающих на заправках по трудовым договорам увеличилась в три раза - с 562 до 1672", - приводятся слова Васильева на сайте главы региона.

По его словам, на всех действующих АЗС республики установлена контрольно-кассовая техника, преимущественно всеми установлены POS-терминалы. "Наблюдается положительная динамика в части транзакций, осуществляемых безналичным путем", - отметил Васильев.

Он также заявил о том, что "заинтересован путем использования метода поддержки, а не принуждения создать благоприятные условия для ведения бизнеса тем предпринимателям, которые вышли из "тени", говорится в сообщении.

По словам главы Дагестана, приоритетное значение имеет подписанный владельцами АЗС региона меморандум в сфере оборота ГСМ, в соответствии с которым они приняли на себя ряд обязательств".

"Тот, кто работает в правовом поле, будет защищен от разного рода вымогательств и прочего давления со стороны третьих лиц. Потому что эта часть бизнеса перечисляет все платежи, что позволяет всему дагестанскому обществу решать самые важные социальные задачи. Эта работа проводится в рамках действующего законодательства при доброй воле и нравственном, экономически обоснованном подходе в интересах всего общества", - сказал Васильев.

Рост поступлений

В конце августа на международном молодежном форуме "Машук" глава правительства Дагестана Артем Здунов сообщил ТАСС, что работа по легализации бизнеса в сфере АЗС в республике привела к кратному увеличению налоговых поступлений в бюджет региона.

Руководство Дагестана в конце февраля - начале марта 2018 года призвало представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов, а также представителей рынков и банкетных залов республики выйти из "тени" и работать законно.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года глава республики Владимир Васильев сообщал ТАСС, что из теневого сектора удалось вывести более 40 АЗС.