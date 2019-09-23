Тимошенко: открытие рынка земли на Украине будет выгодно лишь крупным компаниям

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что в стране идет масштабная "промывка мозгов" о необходимости скорейшего открытия рынка сельскохозяйственных земель, поскольку в итоге их скупят крупные монополии. Об этом она заявила в понедельник в эфире украинского телеканала ICTV.

"На Украине начата широкомасштабная информационная кампания, чтобы "промыть" украинцам мозги и рассказать, как хорошо продать нашу землю. Ни одна сознательная страна не идет по пути продажи своей страны", - сказала она.

Политик раскритиковала проект закона, который регулирует оборот земли сельскохозяйственного назначения. "У нас 42 млн га чернозема, 72% территории Украины - это сельскохозяйственные земли. Если мы продаем 72% страны, то вопрос: кому тогда Украина будет принадлежать?" - спросила она. Тимошенко отметила, что предложенная модель открытия рынка фактически позволит "отдать землю мегамонополиям".

Лидер "Батькивщины" считает, что в противовес этому необходимо реализовать стратегию развития малого и среднего сельскохозяйственного производства, при этом привела в пример опыт Франции. По ее мнению, благодаря созданию многочисленных малых и средних семейных ферм возможно обеспечить миллионы рабочих мест, переработку сырья внутри страны, а также сохранение прибыли на Украине. "Французская модель - там создано специальное агентство, которое не дает никому ни 1 мм земли получить без ее контроля. У них правило: купить землю может только тот фермер, который взял в аренду землю на девять лет и показал, что он там может работать", - пояснила она.

Тимошенко призвала реализовывать политику протекционизма украинских фермеров, вместо продажи земли крупным монополиям за бесценок.

Проект земельной реформы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 20 сентября опубликовало для обсуждения проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. Отмечается, что приобретать такие участки могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Вместе с тем законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявлял, что земельная реформа на Украине, которая в настоящее время разрабатывается новым правительством страны, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения, но при условии регистрации юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. В целом, как утверждал глава правительства, ранее с участием Всемирного банка были проработаны 25 различных сценариев открытия рынка земли, при этом ключевым критерием является достижение "максимально экономического эффекта".