{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин Аргентины сообщил, что доказанные запасы нефти в стране выросли на 20%

В конце 2018 года эта цифра достигла 2,39 млрд баррелей, что на 18,45% больше, чем в 2017 году, отметили в ведомстве

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Аргентины сообщило, что доказанные запасы нефти в стране в конце 2018 года достигли 2,39 млрд баррелей, что на 18,45% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства после анализа документов, поданных нефтяными компаниями.

Доказанные запасы природного газа выросли на 4,53%, до 371,57 млрд кубических метров. "Новый рост запасов приходится прежде всего на месторождения нетрадиционных углеводородов", - отметила пресс-служба Минфина.

По данным министерства, добыча нефти в июле достигла 505 тыс. баррелей в сутки, что на 4,4% больше, чем в этом же месяце в прошлом году. Добыча газа увеличилась за год на 9,3%, до 144 тыс. куб м. в сутки, "в основном за счет сланцевого газа, добыча которого практически удвоилась за этот период".

Как отметили в ведомстве, доказанные запасы нефти в Аргентине выросли впервые с 2000 года. Объемы доказанных запасов газа снижались с 2000 по 2012 год.

Теги
Аргентина
Больше всех кредитов наличными в августе взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет
По данным Объединенного кредитного бюро, клиенты в этой возрастной группе оформили в прошлом месяце 496 тыс. займов на общую сумму в 144 млрд руб.
Читать полностью