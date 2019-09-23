Минфин Аргентины сообщил, что доказанные запасы нефти в стране выросли на 20%

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Аргентины сообщило, что доказанные запасы нефти в стране в конце 2018 года достигли 2,39 млрд баррелей, что на 18,45% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства после анализа документов, поданных нефтяными компаниями.

Доказанные запасы природного газа выросли на 4,53%, до 371,57 млрд кубических метров. "Новый рост запасов приходится прежде всего на месторождения нетрадиционных углеводородов", - отметила пресс-служба Минфина.

По данным министерства, добыча нефти в июле достигла 505 тыс. баррелей в сутки, что на 4,4% больше, чем в этом же месяце в прошлом году. Добыча газа увеличилась за год на 9,3%, до 144 тыс. куб м. в сутки, "в основном за счет сланцевого газа, добыча которого практически удвоилась за этот период".

Как отметили в ведомстве, доказанные запасы нефти в Аргентине выросли впервые с 2000 года. Объемы доказанных запасов газа снижались с 2000 по 2012 год.