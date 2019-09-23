Комиссия кабмина не поддержала законопроект депутата ЛДПР о чистоте пива

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Иванова о чистоте пива, указав, что данные вопросы урегулированы нормативными актами Евразийского экономического союза.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в одобренном комиссией проекте официального отзыва кабмина (копия есть в распоряжении ТАСС).

Как подчеркивается в документе, основы производства и оборота алкогольной продукции в РФ, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, определены законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Кроме того, отношения, затрагивающие сферу производства алкоголя, "регламентируются нормативными актами ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз, ЕАЭС - прим. ТАСС)". Так, в техническом регламенте ЕАЭС предусматриваются категории пивоваренной продукции, к которым относятся "пиво", "пиво пшеничное", "пиво специальное" и "напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)", даются определения соответствующих понятий и устанавливаются обязательные требования к пивоваренной продукции.

В соответствии с Договором о ЕАЭС государства-члены "обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям техрегламента, на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техрегламенте требований и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия", указали члены комиссии кабмина.

В своем законопроекте Иванов предлагает "с целью разграничения пива высокого качества от суррогатного пива, ввести понятия живого и мертвого пива, а также пивного суррогата". "Живым" депутат считает необходимым называть непастеризованное пиво, "мертвым", соответственно, прошедший пастеризацию напиток.

Документ содержит перечень характеристик, по мнению политика, которыми должно обладать настоящее пиво: это напиток "с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок". Напитки, произведенные с добавлением или использованием других ингредиентов, смогут претендовать только на название "пивной суррогат". Законопроект устанавливает, что указанные наименования обязательны для размещения в рекламе, на таре, упаковке и маркировке такой продукции.