На форуме ИКАО в Канаде впервые прошла выставка инноваций в сфере гражданской авиации

ОТТАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выставка авиационных инноваций впервые прошла в рамках двухдневного Пятого всемирного форума Международной организации гражданской авиации (ИКАО), который завершился в Монреале. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил директор по коммуникациям организации Энтони Филбин.

"В этом году ИКАО отмечает 75-летие подписания Конвенции о международной гражданской авиации (была подписана в Чикаго 7 декабря 1944 года - прим. ТАСС)", - сказал он. Филбин подчеркнул, что ИКАО видит все возрастающие темпы внедрения инновационных технологий во всей авиационной отрасли, и поэтому было принято решение в юбилейный год провести отдельную выставку, "чтобы проинформировать весь наш сектор о тех возможностях, которые открывают нам инновации".

По его словам, в первой выставке приняли участие десятки государств, среди которых Канада, Австралия, Испания, Катар, Китай, ОАЭ, Сингапур, Уругвай, Чили и Япония. "Я видел сегодня [23 сентября] на выставке несколько видных представителей России, так что ваша страна также участвует в ярмарке", - сказал представитель ИКАО. В списке участников выставки, в частности, указывается Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова.

Филбин добавил, что в Монреале собрались представители различных университетов, авиаперевозчиков, авиационных властей и правительств, а также крупного бизнеса. Так, компания Uber представила на ярмарке свой разрабатываемый сервис воздушного такси, а американская фирма Bell Textron - новейшие беспилотные летательные аппараты.

"Место проведения следующего Всемирного форума еще не определено", - сказал Филбин. Также пока нет ясности относительно проведения инновационной ярмарки в будущем году.

ИКАО была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире и является специализированным учреждением ООН. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. В организации состоят 193 государства, в том числе Россия.