Международная конференция "Нефть и газ Сахалина" собрала более 700 участников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Более 700 человек участвуют в открывшейся во вторник международной конференции "Нефть и газ Сахалина" в конгресс-холле ТДЦ "Столица" в Южно-Сахалинске.

"В который раз сахалинская земля становится площадкой для сбора элиты российской нефтегазовой отрасли, Сахалин подтверждает свою заслуженную репутацию центра нефтегазовых инноваций России и в некотором роде даже мира. Конференция в этом году проходит под девизом "В эпицентре новых возможностей. Нефтегазовые месторождения Сахалина и Дальнего Востока России". Участники в течение трех дней обсудят темы использования цифровых технологий, локализации, новые проекты и месторождения, а также перспективы развития отрасли", - сказала директор конференции Ирина Норрис.

Она отметила, что в ключевой пленарной сессии под руководством председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика будут участвовать замминистра финансов РФ Илья Трунин, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов, депутат Госдумы от региона Георгий Карлов, президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер и председатель концерна "Шелл" в России Седерик Кремерс. Также к дискуссии присоединятся директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков и главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков.

Запланировано проведение сессии о возможностях глобального рынка, в качестве экспертов на которой выступят представитель рабочей группы "Энергоцентра" Сколково Джинсок Сун, руководитель центра исследований в области энергетической политики Высшей школы экономики Виталий Ермаков, начальник отдела по коммерческому развитию "Сахалин Энерджи" Денис Фоменко и первый заместитель гендиректора ПАО "Совкомфлот" Евгений Амбросов.

Кроме того, впервые проведут панельную дискуссию о взаимодействии нефтяных компаний с коренными малочисленными народами Севера. Отдельный день будет посвящен вопросам развития заводов СПГ. Завершится официальная часть конференции сессией по развитию успешных практик охраны окружающей среды.

Конференция продлится до 26 сентября. Она является крупнейшим и старейшим международным мероприятием, посвященным нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. Первоначально конференция проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году ее перенесли в Южно-Сахалинск.