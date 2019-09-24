Премьер Новой Зеландии обсудила с президентом США соглашение о свободной торговле

СИДНЕЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн обсудила с президентом США Дональдом Трампом договор о свободной торговле между странами. Об этом во вторник сообщает издание The New Zealand Herald.

По его данным, во время 25-минутной встречи с главой Белого дома в Нью-Йорке новозеландский премьер-министр обсудила в числе прочего договор о свободной торговле между странами. "Идея продолжения разговора о торговых отношениях Новой Зеландии с США была встречена тепло, и я ожидаю, что переговоры будут продолжены. Такие вещи требуют времени, но тот факт, что есть энтузиазм их продолжать, я думаю, действительно важен", - сказала Ардерн по итогам переговоров.

Планируется, что представители новозеландского торгового ведомства уже в октябре прибудут в Вашингтон для обсуждения деталей и предварительных переговоров, посвященных заключению соглашения о свободной торговле между США и Новой Зеландией.

Сообщается, что также во время встречи лидеры стран обсудили реализацию закона о выкупе огнестрельного оружия у населения. Этот документ был одобрен новозеландским правительством в рамках ужесточения национального законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия, после теракта в Крайстчерче 15 марта. Закон, запрещающий оборот на территории Новой Зеландии штурмовых и полуавтоматических винтовок, а также боеприпасов к ним, вступил в силу 12 апреля. Эти меры стали ответом на нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил в суде, что не виновен в этих преступлениях. Слушания по делу состоятся 4 мая 2020 года.