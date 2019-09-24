"Известия": "Ростелеком" создаст систему идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" начал разработку системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных сим-карт (eSIM), сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на компанию.

Для регистрации в сети клиенту необходимо будет сделать фотографию на камеру компьютера или телефона и произнести несколько слов в микрофон. При этом приходить с паспортом в офис сотового оператора за SIM-картой не потребуется, пишет газета.

Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) "Ростелекома" Алексей Чернецов сообщил изданию, что решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе, которая изначально создавалась для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков.

Отмечается, что такая система позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт. При этом Минкомсвязи указывает на необходимость корректировки нормативной базы, которая касается eSIM. По данным газеты, эти коррективы планируется обсудить на рабочей встрече с представителями отрасли, намеченной на начало октября.

Как сообщал "Коммерсантъ", вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с Федеральной антимонопольной службой и ФСБ проработать предложения по нормативной базе для легализации eSIM к 15 января 2020 года.

Технология eSIM

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую сим-карту.

Технология eSIM используется, к примеру, в смартфонах Apple: iPhone XS, XS Max и XR, а также новых моделях линейки iPhone 11. Однако использовать eSIM могут далеко не все владельцы новых iPhone: это зависит от того, поддерживает ли оператор такую технологию.

Российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер сим-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.

Пилотный проект по использованию eSIM проводит Tele2. Компания начала эксперимент по оформлению виртуальных сим-карт в конце апреля, но была вынуждена приостановить его по просьбе Минкомсвязи из-за вопросов, связанных с безопасностью. В сентябре ведомство разрешило Tele2 возобновить тестирование технологии eSIM, пояснив, что реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов.