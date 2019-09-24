Сахалин проспонсирует льготную ипотеку под 2% годовых для всего Дальнего Востока

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Изъятые из бюджета Сахалинской области в 2018 году средства от налога на прибыль станут одним из источников финансирования программы льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом заявил во вторник на открытии ХХIII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2019" в Южно-Сахалинске заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

В ноябре 2018 года Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают изъятие у бюджета Сахалина 50% доходов от налога на прибыль по соглашению о разделе продукции (СРП) по проекту "Сахалин-2". В течение года перед этим поступления от налога на прибыль от СРП "Сахалин-2" на 75% направлялись в региональный бюджет и составляли не менее трети казны региона.

"За счет перераспределения налога на прибыль от реализации продукции более 75 млрд рублей было дополнительно получено федеральным бюджетом [из бюджета Сахалинской области]. Эти деньги были направлены на развитие ДФО, в том числе 15 млрд рублей на развитие проектов Сахалинской области. Но самое главное - эти деньги являются источником для реализации программы дальневосточной ипотеки для молодых семей под 2% годовых", - рассказал Трунин.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Международная конференция "Нефть и газ Сахалина" открылась во вторник в конгресс-холле ТДЦ "Столица" в Южно-Сахалинске. В ней принимают участие более 700 экспертов в нефтегазодобыче. Участники в течение трех дней обсудят темы использования цифровых технологий, локализации, новые проекты и месторождения, а также перспективы развития отрасли. Конференция продлится до 26 сентября. Она является крупнейшим и старейшим международным мероприятием, посвященном нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. Первоначально конференция проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году была перенесена в Южно-Сахалинск.