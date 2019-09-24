В Приморье назначили оператора программы льготной ипотеки под 2%

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился назначить "Корпорацию развития жилищного строительства" (КРЖС) Приморья региональным оператором по реализации в крае проекта "Дальневосточная ипотека", сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Предполагается, что уже с этого года ипотечный жилищный кредит под 2% годовых будет выдаваться для приобретения в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар". В Приморье определен региональный оператор по реализации нового проекта. Согласно распоряжению губернатора края Олега Кожемяко, им стало акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства", - говорится в сообщении.

КРЖС создано в 2016 году из "Приморского ипотечного агентства". Корпорация расширила свою деятельность по сравнению с агентством и сейчас занимается предоставлением ипотечных займов жителям Приморья, рефинансированием действующих ипотечных кредитов и повышением финансовой грамотности населения. В сфере деятельности компании находится весь круг вопросов, относящихся к ипотеке и рынку недвижимости.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.