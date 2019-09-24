{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Япония полностью завершила торговые переговоры с США

О дополнительных подробностях будет объявлено в ближайшее время, отметил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения. Об этом в понедельник по итогам финального раунда переговоров сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который до недавнего времени занимал пост министра по восстановлению экономики страны.

"Переговоры полностью завершены", - подчеркнул он, добавив, что о дополнительных подробностях будет объявлено в ближайшие дни.

Вероятнее всего, о заключении торгового соглашения официально объявят премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп, у которых на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября должны состояться переговоры.

Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби. Тем не менее, как заявил ранее Трамп, Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, Дональд
В Приморье назначили оператора программы льготной ипотеки под 2%
"Корпорация развития жилищного строительства" стала региональным оператором по реализации в крае проекта "Дальневосточная ипотека"
Читать полностью