Сахалин планирует сохранить объем добычи углеводородов на уровне прошлого года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в этом году сохранить объем добычи углеводородов на прошлом уровне, получив 19,8 млн т нефти и газового конденсата, 32 млрд куб. м газа, сообщил ТАСС председатель областного правительства Алексей Белик во время ХХIII Международной нефтегазовой конференции в Южно-Сахалинске.

"Основная задача - не потерять темп добычи углеводородов в регионе, который был в предыдущие годы. В текущем году планируем, что добыча нефти и газового конденсата составит 19,8 млн т, газа - 32 млрд куб. м", - сообщил собеседник агентства.

В прошлом году в регионе было добыто 19,3 млн т нефти, 32,4 млрд куб. м газа.

Конференция проходит с 24 по 26 сентября. Она является крупнейшим и старейшим международным мероприятием, посвященным нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. Первоначально конференция проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году ее перенесли в Южно-Сахалинск.