Минтруд: Россия рассчитывает на поддержку МОТ в вопросе занятости молодежи

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. РФ рассчитывает на поддержку Международной организации труда (МОТ) в вопросе трудоустройства российской молодежи. Об этом заявил в понедельник заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, выступая на посвященном занятости среди молодежи мероприятии высокого уровня на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В Российской Федерации ежегодно государственные услуги по профессиональной ориентации получают порядка двух с половиной миллионов человек, половину из которых составляет молодежь в возрасте от 14 до 29 лет", - указал замминистра. Он подчеркнул, что российские власти продолжат вести активную работу по содействию занятости молодежи. "Мы надеемся на дальнейшую эффективную экспертную поддержку Международной организации труда в этом вопросе", - отметил Черкасов.

"Сотрудничество органов исполнительной власти всех уровней с работодателями благотворно влияет на развитие кадрового потенциала посредством привлечения молодежи к освоению рабочих профессий, содействия инициативе по сохранению и развитию кадрового потенциала", - указал замминистра. По его словам, органы службы занятости РФ обеспечивают "профилирование молодых людей на обоснованный выбор профессии и получение профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда".

Мероприятие было проведено совместно Министерством труда и социальной защиты РФ, МОТ, а также компанией "Лукойл". В нем приняли участие генеральный директор МОТ Гай Райдер, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также представители Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Эквадора и ЮАР. Они, в частности, рассказали об инициативах, касающихся образования и занятости среди молодежи.