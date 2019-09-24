В Международной организации труда оценили вклад России в ее работу

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Россия сделала серьезный вклад в работу Международной организации труда (МОТ), в том числе в сфере сокращения безработицы среди молодых людей. Об этом заявил в понедельник генеральный директор МОТ Гай Райдер, выступая на мероприятии высокого уровня по молодежной занятости на полях сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Безработица среди молодежи по-прежнему является, возможно, самым серьезным вызовом с точки зрения будущего сферы труда", - отметил он. Как подчеркнул Райдер, для молодых людей "вероятность оказаться безработными в два-три раза выше, чем для других лиц на рынке труда". Гендиректор МОТ констатировал, что работодатели нередко не соблюдают установленные правила, когда речь идет о молодых сотрудниках. Как он отметил, МОТ "положила начало ряду инициатив" в этой сфере. Райдер, в частности, констатировал, что в июне Международная конференция труда приняла Декларацию столетия МОТ. В ее основе "подход к сфере труда, ориентированный на человека".

Как подчеркнул Райдер, "в год столетия МОТ (в 2019 году - прим. ТАСС) Российская Федерация, как и всегда, внесла очень важный вклад в работу организации". По его словам, это, в частности, касается инициатив "по гуманизации условий труда". Гендиректор МОТ отметил, что выполнению "практических целей", декларированных организацией, способствовало проведение в Казани в августе чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. По оценке Райдера, мероприятие было "в высшей степени впечатляющим". Гендиректор МОТ также отнес РФ к числу стран, с которыми у организации "прочные и хорошо скоординированные" партнерские отношения.

Мероприятие высокого уровня было проведено совместно Министерством труда и социальной защиты РФ, МОТ, а также компанией "Лукойл". В нем приняли участие постпред РФ при ООН Василий Небензя, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также представители Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Эквадора и ЮАР. Они, в частности, обменялись мнениями об инициативах, касающихся образования и занятости среди молодежи.