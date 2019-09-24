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Глава Народного банка Китая назвал эффективной систему финансового контроля в стране

Руководитель регулятора рассказал о работе над оптимизацией стратегически важных инструментов валютной политики

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Финансовый регулятор КНР располагает всеми эффективными и надежными инструментами для осуществления стабильной валютной и финансовой политики. Об этом заявил во вторник глава Народного банка Китая (НБК, центробанк) И Ган.

"В нашей стране уже в целом сформировалась система эффективного финансового контроля. <…> Мы постоянно работаем над оптимизацией стратегически важных инструментов валютной политики, которые удовлетворяют требованиям развития социалистической рыночной экономики", - отметил он, выступая на пресс-конференции.

По словам И Гана, оптимизация инструментов финансового контроля в Китае началась 40 лет назад, одновременно со стартом экономических реформ и политики по усилению открытости. За это время, как подчеркнул глава ЦБ, власти смогли добиться значительного прогресса. "Что касается дальнейшего развития КНР, я уверен, что под руководством товарища Си Цзиньпина, играющего роль ядра Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сфера финансов нашей страны будет стабильно развиваться и в процессе реформ продемонстрирует новые блестящие инновационные достижения", - подытожил он.

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