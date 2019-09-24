Роскачество опубликовало результаты исследования российского рынка воды для детей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Роскачество завершило проверку воды для детей и выяснило, что вся исследованных продукция является безопасной и качественной. Об этом говорится в сообщении организации.

В исследовании приняла участие 21 самая популярная торговая марка воды для детей от 0 до 3 лет стоимостью от 14 до 119 рублей за единицу товара (для испытаний была отобрана вода в таре объемом от 0,33 до 6 литров). Вся вода - российского производства: 14 из 21 торговой марки произведены в Москве и Московской области, по одной в Приморском крае, Липецкой, Иркутской, Волгоградской, Нижегородской областях и Карачаево-Черкесской Республике.

Исследование проходило по 109 показателям качества и безопасности. "Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной. Ее действительно можно назвать "детской", она соответствует более жестким требованиям по количеству тяжелых металлов в составе, таких как кадмий и ртуть", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, вода для детей подвергалась только щадящим методам очистки, например не использовался метод хлорирования для обеззараживания воды. Также вся детская вода соответствовала требованиям обязательно природного происхождения, из надежно защищенных от антропогенного и техногенного загрязнения подземных артезианских источников. Более того, товары 10 торговых марок из 21 соответствуют как обязательным требованиям безопасности, так и опережающим требованиям добровольного стандарта Роскачества. При этом стоимость такой воды относительно невысокая и варьируется от 8 до 39 рублей за 1 литр.

В ходе проверки эксперты не нашли в проверенной воде ни потенциально опасных веществ, ни опасных для здоровья микроорганизмов. Как подчеркнули в Роскачестве, кипятить детскую воду для обеззараживания не требуется, это продукт безопасный и полностью готовый для употреблению. В ходе исследования органолептических характеристик воды эксперты Роскачества выяснили, что цвет, вкус и запах находятся в норме и по ним не выявлено несоответствий. Содержание в воде хлоридов, сульфатов и фосфатов, а также жесткость, щелочность и pH находятся в норме, сообщили в Роскачестве.

В то же время проверки показали наличие нарушений в маркировке детской воды: некоторые производители, указав количество калия на этикетке, "не попали" в заданный ими же диапазон. Кроме того, в детской воде трех торговых марок количество йода отличалось от заявленного на маркировке, в воде еще трех торговых марок отличалось количество заявленного фтора. Как добавили в Роскачестве, производители, в продукции которых были выявлены недочеты, уже сообщили о внесении изменений в маркировку и технологию производства.