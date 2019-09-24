В Хабаровском крае началось проектирование "Дальневосточного СПГ"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Акционеры проекта "Сахалин-1" начали проектирование "Дальневосточного СПГ", который планируется создать в Хабаровском крае, сообщил ТАСС президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер на ХХIII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2019" в Южно-Сахалинске.

"Да, началось", - ответил он на вопрос о том, началось ли проектирование.

В сентябре глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что акционеры проекта "Сахалин-1" приняли решение построить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри. Суммарная добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" уже достигла 114 млн тонн, потребителям поставлено 26 млрд кубометров газа.

Дискуссия о способах монетизации газа проекта "Сахалин-1", в том числе путем направления его на третью очередь завода СПГ в рамках проекта "Сахалин-2", велась с 2015 года. В начале июня текущего года Сечин говорил, что решение о реализации проекта по строительству завода "Дальневосточный СПГ" будет принято по итогам переговоров с "Газпромом" по сбыту газа с проекта "Сахалин-1", и "если цена за поставляемый газ не будет рыночной, тогда будем строить свой завод в Де-Кастри".

Дальневосточный СПГ

О планах строительства СПГ-завода на Дальнем Востоке стало известно в 2013 году. Планировалось, что производство начнется в 2018 году, но проект откладывался по ряду причин, в числе которых западные санкции, ограничивающие привлечение внешнего финансирования. В докладе правительства РФ в октябре 2018 года отмечалось, что общие капитальные затраты на строительство оцениваются в $9,8 млрд, в том числе на завод СПГ - $6,9 млрд, сектор upstream - $1,6 млрд, трубопроводы - $1,3 млрд.

При реализации проекта "Роснефть" и партнеры задействуют свои добычные активы на Сахалине, а также существующие и строящиеся инфраструктурные мощности - платформу "Орлан", береговой комплекс подготовки Чайво, отгрузочный терминал в Де-Кастри и трубопровод.

По оценке "Роснефти", суммарный расчетный эффект для российской экономики в течение срока реализации проекта превысит 5 трлн рублей, будет создано 5 тыс. новых рабочих мест на период строительства завода СПГ и инфраструктуры и около 700 постоянных рабочих мест с полной занятостью - в период эксплуатации.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей участия 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.

Конференция

Конференция проходит с 24 по 26 сентября. Она является крупнейшим и старейшим международным мероприятием, посвященным нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. Первоначально конференция проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году была перенесена в Южно-Сахалинск.