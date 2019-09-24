Министерство природных ресурсов Оренбургской области возглавил Александр Самбурский

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского.

"С сегодняшнего дня Александр Самбурский будет исполнять обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области на время формирования правительства и его структуры", - объявил Паслер во вторник в ходе заседания правительства области.

Ранее губернатор освободил от должности и. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константина Костюченко, который возглавлял министерство с июля 2010 года. Он подал в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Самбурский родился в Екатеринбурге, ему 39 лет. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности "Финансы и кредит". Работал в Главном управлении Банка России по Свердловской области, где прошел путь от специалиста до ведущего экономиста управления надзора и развития банковской деятельности.

С 2010 по 2012 год работал в должности специалиста департамента специальных программ ОАО "Корпорация Урал промышленный - Урал Полярный" (с 2012 года ОАО затем АО "Корпорация развития").

В апреле 2012 года назначен на должность директора департамента финансов, анализа и прогнозирования министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. В феврале 2013 года указом губернатора Свердловской области назначен заместителем министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Работал в должности замминистра до истечения срока контракта в феврале 2017 года.

Паслер вступил в должность главы Оренбургской области 18 сентября. С результатом 65,94% ранее он был признан победителем на губернаторских выборах, в которых участвовал как врио губернатора. До 21 марта 2019 года он работал в ПАО "Т Плюс".