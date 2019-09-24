Минпромторг намерен в 2019 году дополнительно субсидировать экспортеров на 9,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует в 2019 году дополнительно субсидировать экспортеров на 9,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на компенсацию транспортных затрат при экспорте в рамках постановления правительства, говорится в сообщении пресс-службе министерства.

Ранее правительство РФ утвердило новые правила компенсации экспортерам части затрат на транспортировку, по которым вводится конкурсное распределение субсидий.

"Мы адаптируем механизм поддержки для наиболее полного охвата отечественных производителей высокотехнологичных решений. В рамках действовавшего механизма в 2019 году компании уже получили финансирование на сумму 5 млрд рублей. Мы также планируем направить дополнительные средства в объеме 9,2 млрд рублей в рамках нового механизма, чтобы удовлетворить их потребности. Производители получат возможность точнее и качественнее вести планирование своих поставок и устанавливать конкурентоспособные цены для покупателей", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Общая сумма субсидий, выделенная на 2019 год правительством, составит 14,2 млрд рублей, пояснили в Минпромторге. Прием заявок на компенсацию транспортных затрат начнется 25 сентября и продлится месяц.

В министерстве отметили, что производители высокотехнологичной продукции смогут компенсировать до 80% понесенных затрат при транспортировке своих товаров. При этом получить субсидию смогут организации, в том числе реализующие свои корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). "Компания сможет претендовать на единовременную субсидию в размере до 500 млн рублей, при этом компания автомобильной промышленности сможет получить субсидию в 550 млн рублей", - уточнили в Минпромторге.

"Для нас очень важно понимать, что производители работают в комфортных условиях в России и обеспечены необходимой поддержкой. Учитывая масштабы нашей страны и затраты на логистику, мы считаем, что данный механизм станет драйвером развития для многих отраслей промышленности. Традиционно мера государственной поддержки в форме компенсации затрат на транспортные расходы является самой востребованной", - отметил Мантуров.