Профсоюзы просят главу Приморья поддержать инициативу о коэффициенте 1,3 к зарплате в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Приморья (ФППК) обратилась к губернатору края Олегу Кожемяко с просьбой поддержать инициативу об установлении на Дальнем Востоке районного коэффициента к зарплате 1,3. Об этом сообщила пресс-служба ФППК.

Приморская федерация профсоюзов (ФППК) 5 сентября обратила внимание на принятое администрацией края постановление о снижении районного коэффициента в Приморье с 1,3 до 1,2. По мнению представителей ФППК, это отразится на материальном положении работников. Краевая администрация заявила, что изменение коэффициента не снизит размер заработной платы работников бюджетной сферы, а, наоборот, увеличит его на 3,125%. Кроме того, это позволит направить в социальную сферу региона дополнительно 1,5 млрд рублей.

"Федерация профсоюзов Приморского края обратилась с открытым письмом к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой поддержать ее инициативу по обращению в правительство РФ и Российскую трехстороннюю комиссию. Профсоюзы предлагают установить в Приморском крае и других территориях ДФО районные коэффициенты не ниже 1,3 к заработной плате рабочих и служащих предприятий всех форм собственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что профсоюзы понимают стремление администрации Приморского края высвободить из краевого бюджета средства и направить их на решение социальных проблем территории, "но по-прежнему считают, что снижение районного коэффициента до 1,2 - не лучший способ пополнить бюджет". По расчетам отраслевых профсоюзов образования, здравоохранения и культуры Приморского края, снижение размера районного коэффициента к заработной плате до 1,2 с одновременным увеличением размера окладов на 10% приведет к уменьшению размера заработной платы низкооплачиваемых категорий работников государственных учреждений Приморского края.

"Сегодня, по мнению профсоюзов, необходимо добиваться сохранения районного коэффициента к заработной плате работников в размере 1,3. И не только в Приморском крае, и не только для краевых и муниципальных бюджетных учреждений. Инициативу Федерации профсоюзов Приморского края поддерживают все территориальные профобъединения Дальнего Востока и Федерация независимых профсоюзов России. Председатель ФНПР Михаил Шмаков обратится с этим предложением в правительство РФ и Российскую трехстороннюю комиссию", - говорится в сообщении.