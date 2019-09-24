ФАС оштрафовала "Яндекс" на 100 тыс. рублей за ненадлежащую контекстную рекламу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "Яндекс" на 100 тыс. рублей за размещение ненадлежащей контекстной рекламы работ и услуг по оценке соответствия ООО "Центр по сертификации и экспертизе", у которого нет соответствующей лицензии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Административный штраф в размере 100 тыс. рублей получило ООО "Яндекс" как рекламораспространитель ненадлежащей контекстной рекламы работ и услуг по оценке (подтверждению) соответствия ООО "Центр по сертификации и экспертизе". В свою очередь ООО "Центр по сертификации и экспертизе" как рекламодателю ведомство вынесло предупреждение, поскольку Центр включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства", - отмечается в сообщении.

Рекламное сообщение размещалось на сервисе "Яндекс.Директ" в декабре 2018 года.

Ранее комиссия ведомства установила, что реклама содержала сообщение о содействии в подборе аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия и представляла собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагались услуги по сертификации и декларированию продукции. Однако Центр по сертификации и экспертизе отсутствует в реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, а значит, не имеет аккредитации в национальной системе. Таким образом и рекламодатель, и рекламораспространитель нарушили запрет, установленный законом "О рекламе", заключили в ФАС.