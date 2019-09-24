Эксперт: режим "открытого неба" в Пулково сместит пассажиропоток из Москвы в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Введение режима "открытого неба" в международном аэропорту Пулково при полетах в Петербург и из него по ряду международных маршрутов приведет к смещению части пассажиропотока в международных перевозках из Москвы в Санкт-Петербург, если не будут пересмотрены параметры межправительственных соглашений о воздушном сообщении между Россией и странами, на которые будут распространяться особые условия перевозок. Таким мнением поделился с ТАСС заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов поддержал инициативу по введению режима "открытого неба" по седьмой "свободе" в Пулково и поручил подготовить пятилетний пилотный эксперимент, предложенный Министерством транспорта. Такая свобода позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика. По данным СМИ, крупнейшие европейские лоукостеры - Ryanair, EasyJet и Wizz Air - обратились в Пулково с заявками по запуску полетов и представили планы своих маршрутных сетей.

"Сохранение параметров межправительственных соглашений о воздушном сообщении после ввода седьмой "свободы" может привести к смещению части международного пассажиропотока из Москвы в Санкт-Петербург без заметного роста самого показателя. При оценке перспектив такого механизма стоит также учесть, что страны ЕС не обсуждают ввод седьмой свободы для российских авиаперевозчиков. При этом российские перевозчики успешно бы справились с этой задачей", - отметил Шокуров.

В отношении иностранных авиакомпаний в России, как и в отношении российских перевозчиков за рубежом, действуют ограничения по еженедельной частоте и емкости полетов в рамках действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении, которые не предусматривают перелеты национальных перевозчиков в третьи страны, отметил представитель АЭВТ.

Вопрос о том, как будут пересмотрены межправительственные договоренности, пока остается открытым, так как по механизму седьмой "свободы" компания, зарегистрированная в одной стране, будет выполнять перевозки из Пулково в третьи страны, заметил эксперт.

"Правительству РФ потребуется пересмотреть допустимые показатели частотности полетов и объемов перевозок не только с теми странами, в направлении которых планируется ввести режим "открытого неба", но и со всеми возможными третьими странами, которые войдут в маршрутную сеть иностранных авиакомпаний, работающих по этому механизму", - сказал Шокуров

Поиск оптимального решения

Режим седьмой "свободы" станет перспективным направлением для дальнейшего развития авиаузла с учетом увеличения регулярности международных полетов, считает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. По его мнению, механизм повысит туристическую привлекательность Санкт-Петербурга и, соответственно, поступления в городской бюджет, а для пассажиров увеличится выбор и диапазон ценовых предложений.

"Новые перспективы, которые образуются при реализации "открытого неба", прежде всего направлены на создание дополнительных возможностей для пассажиров и будут способствовать развитию въездных туристических потоков", - заметил генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень. По его оценкам, при надлежащем уровне контроля Минтрансом над режимом "открытого неба" будет обеспечена минимальная конкуренция с российскими авиакомпаниями.

Однако для того, чтобы инструмент был привлекательным для иностранных игроков, с точки зрения финансовой эффективности, невозможно руководствоваться исключительно интересами российских авиакомпаний. Сторонам переговоров придется найти консенсус с иностранными перевозчиками, подчеркнул Борисов.

Ожидаемый эффект для Пулково

Как ранее сообщал генеральный директор "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, компания-оператор аэропорта Пулково) Леонид Сергеев, за счет "открытия неба" по седьмой "свободе" воздуха к 2025 году пассажиропоток авиаузла увеличится до 35 млн пассажиров в год. Сейчас он составляет порядка 20 млн пассажиров в год.

ВВСС уже сформировали предварительный перечень стран, из которых иностранные перевозчики смогут совершать полеты в Санкт-Петербург по предлагаемому механизму. Предложения рассматривается в Министерстве транспорта РФ и правительстве Санкт-Петербурга.

О степенях свободы

Степень свободы воздушного пространства - это наборы правил по нахождению самолетов авиакомпании одной страны в воздушном пространстве другого государства. Чем выше степень свободы, тем больше действий иностранным судам разрешается выполнять в воздушном пространстве РФ, в частности, при первой степени самолетам предоставляется только право пересекать пространство государства без посадки, а при максимальной - девятой - иностранные авиакомпании получают право перевозить пассажиров или грузы внутри другого государства без дальнейшего вылета в страну регистрации перевозчика. В частности, так работает авиация в зоне Евросоюза.

В настоящее время режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков. Седьмая степень свободы пока не действует ни в одном аэропорту страны.