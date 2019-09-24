Минэнерго оценило стоимость трех новых СПГ-проектов на Дальнем Востоке в $12,3 млрд

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ оценило совокупную стоимость трех новых СПГ-проектов - "Дальневосточного СПГ", третьей очереди "Сахалин-2" и "Владивосток СПГ" - в $12,3 млрд, а их годовую мощность - в 13,1 млн тонн. Это следует из презентации к докладу директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова на форуме "Нефть и газ Сахалина".

"Сахалин-1" построит в 2025 году в порту Де-Кастри завод "Дальневосточный СПГ" мощностью 6,2 млн тонн за $4,2 млрд.

Третья очередь на 5,4 млн тонн в год еще одного СПГ-проекта - "Сахалин-2" - будет запущена в 2026 году, его стоимость Минэнерго оценило в $6,1 млрд. Производительность "Владивосток СПГ" "Газпрома" составит 1,5 млн тонн, строительство будет завершено в 2020 году и обойдется в $2 млрд.

О проектах

"Сахалин - 2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа. Он был запущен в 2009 году, а годом позже вышел на полную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем за счет оптимизации работы компания смогла еще более увеличить производство, что позволило в 2018 году произвести 11,41 млн тонн СПГ.

Проект "Владивосток-СПГ" предполагает строительство в районе Владивостока завода по производству сжиженного природного газа. Потенциальный рынок сбыта - страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В сентябре глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что акционеры проекта "Сахалин-1" приняли решение построить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри.

Суммарная добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" уже достигла 114 млн тонн, потребителям поставлено 26 млрд куб. м газа.

О планах строительства СПГ-завода на Дальнем Востоке стало известно в 2013 году. Планировалось, что производство начнется в 2018 году, но проект откладывался по ряду причин, в числе которых западные санкции, ограничивающие привлечение внешнего финансирования. В докладе правительства в октябре 2018 года отмечалось, что общие капитальные затраты на строительство оцениваются в $9,8 млрд, в том числе завод СПГ - $6,9 млрд, сектор upstream - $1,6 млрд, трубопроводы - $1,3 млрд.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей участия 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.