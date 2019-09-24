Московский НПЗ удвоит выпуск керосина к 2021 г. после запуска установки "Евро+"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" будет готова двукратно увеличить на Московском нефтеперерабатывающем заводе выпуск керосина и повысить отбор светлых нефтепродуктов до 60% после того, как в 2021 году будет введена комбинированная установка по переработки нефти "Евро+". Об этом в интервью журналу "Газпром" сообщил генеральный директор "Газпромнефть-МНПЗ" Виталий Зубер.

Он также не исключил возможность выпуска Московским НПЗ бензина с октановым числом 100 в случае, если на рынке будет соответствующий спрос.

"С производственной точки зрения "Евро+" позволит повысить отбор светлых нефтепродуктов до 60%. В первую очередь мы будем готовы в два раза увеличить выпуск авиакеросина. Мы значительно увеличим свой октановый пул. За счет этого сможем значительно нарастить производство АИ-95, а если на то будет запрос рынка, то и бензина с октановым числом 100", - сказал он.

Кроме того, Зубер рассказал об экономической эффективности системы очистки сточных вод "Биосфера", которая была построена в конце 2017 года за 9 млрд рублей. По его словам, очищенная на молекулярном уровне вода на 70-80% возвращается на производство, а оставшиеся 20% очищенной воды отправляются на Курьяновские сооружения "Мосводоканала". Все это позволяет экономить компании несколько сотен миллионов рублей в год.

Топ-менеджер добавил, что на текущий момент завод удовлетворяет 35-40% спроса московского региона в бензинах, дизельном топливе и авиакеросине.