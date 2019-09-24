Автопром Узбекистана планирует собирать в России свои легковые автомобили

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /ТАСС/. Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноблочной сборке на территории Карачаево-Черкесии в Российской Федерации малолитражных легковых автомобилей Atlas, известных в Узбекистане как Spark. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель правления компании "Узавтосаноат" ("Узавтопром") Бахтиер Умурзаков.

"В настоящее время двусторонняя рабочая группа прорабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) по Карачаево-Черкесии, стараемся просчитать так, чтобы проект окупился, а производимые там автомобили были конкурентоспособными и доступными по цене", - рассказал Умурзаков на полях международного форума "Локализация-2019" в Ташкенте, проводимого в целях углубления локализации процессов, связанных с промышленным производством.

По словам главы "Узавтопрома", пока речь идет только о модели Spark, которая будет выпускаться под брендом Atlas. "Если будет дано разрешение на производство других моделей, то будем работать и по ним", - отметил он.

Ожидается, что первые автомобили Atlas будут собраны в России в первом квартале будущего года. "После того как будет подготовлено ТЭО, необходимо будет получить разрешение компании General Motors, представители которой должны убедиться, что условия Карачаево-Черкесии соответствуют для качественной крупноблочной сборки", - уточнил Умурзаков.

В форуме "Локализация-2019" в столице Узбекистана принимают участие более 50 известных компаний - производителей автокомпонентов из многих стран.