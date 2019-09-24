"Ямал" подтвердил случаи перегрузок на шасси SSJ-100 при посадке в аэропорту Новый Уренгой

ТАСС, 24 сентября. Авиакомпания "Ямал" и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили семь случаев повышения показателя вертикальных перегрузок нескольких самолетов SSJ-100 при взлетах и посадках. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, которое есть в распоряжении ТАСС.

Газета "Коммерсантъ" во вторник сообщила, что авиакомпания "Ямал" зарегистрировала случаи превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлетах и посадках у самолетов SSJ-100 в аэропорту Нового Уренгоя. Датчики якобы зафиксировали семь подобных фактов менее чем за три недели в августе - сентябре. Для изучения подобных случаев была создана рабочая группа, а также проведена проверка Ространснадзора.

"Для авиакомпании "Ямал" и для аэропорта Новый Уренгой безопасность является главным приоритетом в работе. По этой причине мы очень внимательно отнеслись к семи случаям повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси нескольких воздушных судов RRJ-95 (сертификационное название самолета SSJ-100 - прим. ТАСС), эксплуатирующихся авиакомпанией "Ямал" и выполнявших взлетно-посадочные операции на ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса - прим. ТАСС) аэропорта Новый Уренгой. Отметим, что, хотя показатели не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси", - говорится в документе.

В заявлении уточняется, что 12 сентября Ространснадзор провел внеплановую выездную проверку, которая не выявила никаких нарушений или отклонений в соблюдении норм транспортной безопасности в части состояния ИВПП. "Аэропорт Новый Уренгой по собственной инициативе обратился с запросом к другим авиакомпаниям, эксплуатирующим на рейсах в Новый Уренгой как RRJ-95, так и иные типы самолетов. Однако у других перевозчиков подобных перегрузок зафиксировано не было, что также исключает проблемы с взлетно-посадочной полосой", - пояснили в авиакомпании и аэропорту.

Авиакомпания "Ямал" и аэропорт Новый Уренгой для детального изучения ситуации создали совместную рабочую группу. "В нее планируется включить производителя воздушных судов - АО "Гражданские самолеты Сухого", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник в пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что угрозы для эксплуатации самолетов SSJ-100 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа, нет. Аэропорт Нового Уренгоя осуществляет рейсы более чем по 40 направлениям и обслуживает около 1 млн пассажиров в год.