Счетная палата и контрольное управление США обновили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ и Государственное контрольное управление США заключили меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества, сообщил журналистам глава российского ведомства Алексей Кудрин.

Как пояснили журналистам в Счетной палате, подписываемый меморандум является обновленной редакцией соглашения о сотрудничестве между Счетной палатой РФ и Государственным контрольным управлением США от 7 ноября 2007 года.

"Несмотря на шероховатости российско-американских межгосударственных отношений, сотрудничество Счетной палаты Российской Федерации и Государственного контрольного управления США активно, носит позитивный профессиональный характер. Целью документа является содействие сотрудничеству в области аудита. Следующий шаг - визит делегации Государственного контрольного управления США в Москву осенью этого года", - сообщило российское ведомство.

Как ожидается, осенью стороны продолжат рассмотрение вопросов стратегического аудита, аудита социальной сферы, IT, цифровизации, а также сфокусируются на темах работы с персоналом и экологии.