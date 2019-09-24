Зарплаты не вошедших в "майский указ" категорий бюджетников проиндексируют с 1 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Заработные платы работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не вошли в "майский указ" президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Федеральным законом от 29 ноября 2018 года <...> "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрены финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года", - отметили в Минтруде.

В министерстве уточнили, что к таким учреждениям относятся учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие. Повышение затронет свыше 2 млн работников федерального уровня.

В Минтруде добавили, что планируется также повышение фонда оплаты труда работников региональных и муниципальных бюджетных учреждений, не вошедших в "майские указы" президента.