Эксперты заявили о росте среднего размера потребительских кредитов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в РФ в январе - августе 2019 года вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 180,4 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро кредитных историй отметили, что в 2019 году средний размер потребкредитов вырос во всех возрастных сегментах заемщиков. Самый значительный рост был отмечен среди граждан в возрасте от 60 до 65 лет (+21,7%) и старше 65 лет (+19,8%). Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у заемщиков от 50 до 59 лет (+17,1%) и от 40 до 49 лет (+12%). Самый слабый рост среднего размера выданных потребкредитов пришелся на сегмент заемщиков до 40 лет (от 25 до 29 лет - на 10,7%, от 30 до 39 - на 10,5%, а моложе 25 лет - на 9,9%).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в 2019 году НБКИ зафиксировало у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет - 229,6 тыс. рублей, а самый низкий показатель наблюдался у граждан моложе 25 лет - 85,6 тыс. рублей.

В январе - августе наибольший средний размер кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи данного типа розничных кредитов) был отмечен в Москве (418,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. рублей), Московской области (295,1 тыс. рублей).

Наибольшая динамика роста среднего размера выданных потребительских кредитов наблюдалась в Кемеровской области (+19,3%), Алтайском крае (+17,3%), Тюменской области (+16,8%), Ленинградской области (+16,6%).

"В последнее время банки подходят к кредитованию заемщиков более избирательно, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - Достаточно активно выдаются займы гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. При этом им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более "дорогих" товаров и услуг. В свою очередь клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств".

На 1 июля 2019 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более 97 млн заемщиков, которую предоставляют более 4 тыс. кредиторов.