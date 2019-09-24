Роскомнадзор увидел угрозу в Apple TV+ для российских онлайн-кинотеатров

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор попросил ускорить принятие подзаконных актов к закону, который регламентирует деятельность аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров), сообщил во вторник глава ведомства Александр Жаров на форуме "Спектр 2019" в Сочи.

По его словам, во всем мире ожидается масштабный и агрессивный вход в индустрию медиаконтента транснациональных IT-гигантов, в частности, с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+.

"Все мы помним, что были приняты поправки в 149 ФЗ "Об информации...", статья 10.5 описывает работу аудиовизуальных сервисов на территории РФ, предполагает, что доля иностранного участия в таких сервисах на территории РФ должна составлять не более 20%, если иного решения не принято специально создаваемой правительственной комиссией. Поскольку подзаконные акты до сих пор находятся в стадии обсуждения, очень прошу всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ - 1 ноября близко, данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее", - сказал он.

Как рассказал Жаров, ожидается, что на Apple TV+ "будут доступны эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы, которые будет производить сама компания Apple".

"Кроме того, Apple TV+ объявила, что услуга в среднем будет стоить в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать", - отметил он.

Глава Роскомнадзора также сообщил, что российские легальные онлайн-видеосервисы демонстрируют ежегодный рост.

О законе

В апреле 2017 года Госдума приняла закон, который регламентирует деятельность аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров). В частности, была ограничена доля иностранного владения аудиовизуальным сервисом в размере 20%, но только для лиц, которые владеют иностранным аудиовизуальным сервисом. Речь идет о сервисах, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от их общего числа.

При этом превышение установленной доли иностранного участия во владении аудиовизуальным сервисом может быть согласовано с правительством РФ. Кроме того, "уточнено, что аудиовизуальным сервисом не являются зарегистрированные сетевые издания, то есть СМИ, поисковые системы и информационные ресурсы, где аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями сети Интернет".